أعلن الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الروماني ترشيح وزيرة التنمية الاقليمية السابقة، سيفيل شهيدة لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا.

وإذا تمت الموافقة على تعيينها، كما هو متوقع، من قبل الرئيس كلاوس يوهانيس والبرلمان، ستصبح سيفيل «52 عاما» أيضا أول مسلمة، تقود الحكومة الرومانية.

ويشكل المسلمون حوالي 0.3% من سكان رومانيا. وكان الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» قد فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 ديسمبر الجاري، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة بفارق ضئيل. ولم يتمكن زعيم الحزب، ليفيو دراجنيا من أن يصبح رئيسا للوزراء، بسبب إدانته بالتلاعب في الانتخابات.