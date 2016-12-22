دشنت المملكة العربية السعودية وأوكرانيا، أول طائرة متعددة الأغراض بصناعة وتطوير مشترك بين البلدين، وذلك في العاصمة الأوكرانية (كييف).

وشارك في مشروع الطائرة أكثر من 50 مهندسا سعوديا، من مختلف التخصصات من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد نجح الفريق في تنفيذ المشروع بالوقت المحدد دون أي تأخير.

وتمتلك مدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية 50% من حقوق تصميم وتطوير الطائرة.

وتم تدشين النموذج الأول من طائرة انتونوف (AN-132) متعددة المهام ذات الوزن الخفيف، بحضور الرئيس الأوكراني بيترو بوريشنكو، وسمو الأمير د.تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعدد من المسؤولين في المملكة وأوكرانيا.

وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة تصل إلى 9.2 أطنان، وقطع مسافة تصل إلى 4500 كم بسرعة لا تقل عن 550 كم في الساعة، وقد تم تزويدها بمحركات من طراز «برات وتني 150 A» ونظام إلكترونيات متقدم وملاحة ومحركات والعديد من الأنظمة الحديثة. وأوضح الأمير تركي بن سعود أن الاحتفال بتدشين هذه الطائرة يأتي في إطار عقد التحالف التقني الذي أبرمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة انتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات، وذلك ضمن مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينا أن المدينة تمتلك (50%) من حقوق الملكية الفكرية لهذه الطائرة.

وأفاد بأن خط إنتاج هذه الطائرة سيكون بالتوازي في المملكة وجمهورية أوكرانيا، وسيشارك في خطوط الإنتاج مهندسون وفنيون سعوديون جنبا إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيين في كلا البلدين.