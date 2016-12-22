ذكر تقرير إخباري مساء أمس الأربعاء، أن التونسي أنيس عماري، المشتبه فيه الرئيسي في حادث الدهس الذي استخدمت فيه شاحنة بإحدى أسواق عيد الميلاد في برلين، أجرى بحثا عبر شبكة الإنترنت حول كيفية صنع العبوات الناسفة وتواصل مع تنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن عماري 24 عاما تواصل مع التنظيم المتطرف مرة واحدة على الأقل وكان مدرجا على القائمة الأمريكية للممنوعين من السفر.

ويعتقد أن عماري الذي له عدة أسماء مستعارة وكان يواجه الترحيل قد فر من موقع الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وخلف 12 قتيلا و48 مصابا.

وتم العثور على وثائق إثبات هوية خاصة بعماري في الشاحنة .

وكان عماري يخضع للمراقبة خلال الفترة من آذار/مارس حتى أيلول/سبتمبر، ويشتبه في أنه خطط لسرقة أموال من أجل شراء سلاح آلي "ربما لتنفيذ هجوم في المستقبل"، بحسب سلطات التحقيق في برلين.