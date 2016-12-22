قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، دونالد ترامب، إن خططه ما زالت قائمة في ما يخص حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين المتطرفين وغيرهم.

جاء ذلك خلال حديث للصحفيين بولاية فلوريدا، الأربعاء، في معرض ردّه على سؤال حول الهجمات الإرهابية في تركيا وألمانيا، وعمّا إذا كان ينوي مراجعة مقترحه المتعلق بحظر دخول المسلمين إلى البلاد.

وقال ترامب: "أنتم تعلمون خططي في هذا الشأن جيدًا، لقد اتضح أنني كنت على حق في هذا الموضوع".

وفي معرض تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي، في العاصمة الألمانية برلين، اعتبر ترامب أن الهجوم استهدف الإنسانية، وأنه ينبغي وضع حدّ لمثل هذه الهجمات.