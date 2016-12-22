تتواصل الخميس آخر مراحل عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين التي استمرت خلال الليل، من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وفق ما أفادت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، انجي صدقي،"استمرت العملية خلال الليل". وأضافت "نتوقع خروج عشرات الحافلات والسيارات الخاصة اليوم الخميس على أن تستمر العملية طوال اليوم وحتى المساء".

وأضافت صدقي "نتوقع خروج آخر القافلات خلال ليل الخميس، وإذا استمرت الأمور بسلاسة قد تنتهي عملية الإجلاء ليلا"، مشيرة إلى أن "الحافلات موجودة في شرق حلب وننتظر خروجها".

ومنذ بدء عملية الإجلاء التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق روسي تركي إيراني، بشكل متقطع الخميس، أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج نحو ثلاثين ألف شخص من شرق حلب. وأكدت إجلاء كل الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة خلال الأيام الأخيرة.

ولم تتوفر أي إحصاءات من أي جهة رسمية حول عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين وينتظرون إجلاءهم.