فككت وزارة الداخلية التونسية "خلية إرهابية" مؤلفة من خمسة أشخاص بينهم ثلاث شابات بتهمة التواصل مع "عناصر إرهابية" في الجزائر وليبيا المجاورتين وتجنيد جهاديين، بحسب ما أعلنت الوزارة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، أن الخلية تتكون من خمسة عناصر كلهم موقوفون وهم شابان (19 و31 عاما) وثلاث شابات (17 و18 و28 عاما) إحداهن طالبة بمدرسة ثانوية.

وتنشط الخلية بين ولايات سيدي بوزيد (وسط) وتونس وباجة (شمال شرق)، وفق الوزارة التي أوضحت أن عناصرها اعترفوا بالتواصل في ما بينهم ومع عناصر "إرهابية" في ليبيا والجزائر عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة.

وأضافت الوزارة أن الخلية تعمل على "استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وتمجيد تنظيم داعش والإشادة بعملياته الإرهابية".

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار اغلبهم بين 18 و35 عاماً مع تنظيمات جهادية خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2015 اثر زيارة لتونس.

وبحسب التقرير فإن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".