

حظر تنظيم «داعش» على مقاتليه مغادرة الجهة الشرقية للموصل نحو غربها حيث يفصل نهر دجلة بين شقي المدينة الواقعة شمال العراق.

وقال الضابط برتبة رائد في قوات الجيش العراقي الفرقة الخامسة عشرة زكريا صالح للأناضول، نقلا عن مصادر وصفها بالاستخباراتية داخل المدينة، ان «داعش أقام نقطة تفتيش كبيرة عند مدخل الجسر العتيق (القديم) من جهة منطقة الفيصلية شرقي الموصل، وان مهمتها التدقيق في هوية الراغبين في العبور من الجهة الشرقية للمدينة».



وأوضح زكريا أن «التنظيم لا يسمح اطلاقا لمسلحيه بالعبور ويرغمهم على العودة الى مواقعهم مهما كانت الأسباب التي يقدمونها».

من جهة أخرى، تبنى تنظيم داعش اعتداء إرهابيا بثلاث سيارات مفخخة استهدف حي «قوقجلي» المحرر بالساحل الأيسر شرقي الموصل، مما أسفر عن مقتل اكثر من 23 شخصا غالبيتهم من المدنيين وإصابة 10 من رجال الأمن.

وقالت مصادر أمنية محلية وكردية إنه تم استهداف الحي بواسطة سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان من تنظيم (داعش) الإرهابي انفجرت احداهما قرب ملعب شعبي والأخرى على مقربة من جامع الرحمن في قوقجلي بالساحل الأيسر من مدينة الموصل.



وفي السياق، قالت «شرطة نينوى» انها قتلت انتحاريا من داعش كان يرتدي حزاما ناسفا وحاول التسلل من جهة قبرة حي القدس باتجاه «قوقجلي».