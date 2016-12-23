قال نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، اليوم الجمعة ، إنه لا توجد اتصالات بين موسكو والإدارة الأمريكية المقبلة بشأن سوريا لكن روسيا تعتبر دونالد ترامب شريكا أفضل في التفاوض من الرئيس الحالي باراك أوباما.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جاتيلوف قوله، إن ترامب لم يربط قط بين حل الأزمة السورية ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه موسكو.

وأضاف أن هذا يعني أن "لديه مساحة أكبر للمناورة مقارنة بإدارة أوباما المنتهية ولايتها."

وذكر أن روسيا سترحب بتكثيف واشنطن لعملياتها لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأردف "لا ينبغي أن يكون هناك أي غيرة أو تنافس بهذا الصدد. يجب علينا جميعا أن نفكر في ضرورة توحيد جهودنا."