تأهب أمني في آسيا قبيل عطلة أعياد الميلاد

عواصم ـ عاصم علي ووكالات



تستقبل أوروبا أعياد الميلاد ورأس السنة هذا العام باستنفار أمني غير مسبوق، بعدما أحبطت الشرطة البريطانية عمليات إرهابية، وذلك قبل أن تستفيق القارة العجوز من صدمة حادث الدهس المروع في برلين.

وبالتزامن مع إحباط لندن مخططات داعش التي استهدفت تنفيذ سلسلة اعتداءات على مراكز تسوق في عيد الميلاد واعتقال أعضاء الخلية الإرهابية، أعلنت إيطاليا امس قتل المشتبه به في تنفيذ اعتداء برلين، وذلك بعد اشتباكات وتبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ميلانو.

وفي القارة الصفراء سادت حالة من التأهب الأمني في عدة دول آسيوية، إثر إحباط تفجيرين في اندونيسيا واستراليا، واعتقال إرهابيين في ماليزيا، فيما أقدم تنظيم «داعش» على حرق جنديين تركيين حيين في حلب.

وبث التنظيم المتطرف مقطع ڤيديو صادما، على موقع «يوتيوب»، يظهر الجنديين الأسيرين في قفص قبل أن يقتادهما عنصران من «داعش» إلى مصيرهما حرقا.

ولم تكن أفريقيا ببعيدة عن شبح الإرهاب الأسود، حيث اختطفت طائرة ليبية كانت في رحلة داخلية وحول الخاطفون مسارها إلى مالطا، وعلى متنها 118 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وفي حين لم يطلب خاطفا طائرة الخطوط الإفريقية الليبية خلال المفاوضات التي جرت مع السلطات سوى اللجوء السياسي إلى مالطا، قاما بالإفراج عن جميع ركاب الطائرة وطاقمها تباعا، وأعلنا استسلامهما للسلطات. وفيما يلي التفاصيل:

كشفت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية أن الأجهزة الأمنية الأوروبية وبينها البريطانية أحبطت سلسلة اعتداءات على أسواق ومراكز تسوق في عيد الميلاد، وذلك غداة ورود معلومات استخباراتية عن مخططات لتنظيم «داعش».

وأوضحت الصحيفة أن ضباط مكافحة الارهاب في بريطانيا أكدوا إحباط خطة مهمة لـ«داعش» على الأراضي البريطانية استهدفت مراكز تسوق تكتظ عادة بالمتسوقين في عيد الميلاد، واعتقلت السلطات 4 رجال في منطقة دربي وشخصا آخر في بورتون أون ترنت في ستافوردشير وامرأة في لندن.

وبحسب مصادر أمنية بريطانية، تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 22 و36 عاما، واعتقلوا قبل 10 أيام في إطار إحباط الاعتداء الارهابي المرتقب، إذ عثر بحوزتهم على مواد تستخدم لصنع المتفجرات، لكن بعد تحقيقات استغرقت أياما، أطلقت الشرطة سراح رجلين اثنين من منطقة دربي، وما زالت تحتجز البقية.

في غضون ذلك، شهدت قضية «شاحنة الموت» التي دهست العشرات في سوق لأعياد الميلاد قبل أيام في برلين، تطورات دراماتيكية متسارعة، امس، تمثلت في مقتل المشتبه بتنفيذ الاعتداء، أنيس العامري، تونسي الجنسية، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة ميلانو الايطالية.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، خلال مؤتمر صحافي عقده مينيتي في مقر الوزارة بروما، صحة الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام عن مقتل العامري.

وأضاف مينيتي أنه في حدود الساعة الثالثة صباحا بتوقيت روما، أوقفت نقطة تفتيش روتينية العامري، في منطقة سيستو سان غيوفاني بالقرب من مدينة ميلانو.

وقال «دارت اشتباكات بين قوات الأمن والمشتبه به، عقب اطلاق الأخير النار على شرطي طلب منه إظهار وثائق هويته».

وأكد وزير الداخلية الايطالي أن القتيل دون أدنى شك هو أنيس العامري المشتبه في تنفيذه عملية الدهس وسط برلين، لافتا الى أنه لن يسرد تفاصيل أكثر عن الواقعة، نظرا لأن التحقيقات مازالت متواصلة.

وأوضح مينيتي أن أحد أفراد طاقم نقطة التفتيش أصيب خلال الاشتباكات مع المشتبه به، لكن حالته مستقرة.

من جهتها، أعربت ألمانيا عن ارتياحها عقب اعلان السلطات الايطالية عن مقتل العامري.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الالمانية، توبياس بليت للصحافيين «تتزايد المؤشرات على ان هذا هو فعلا الشخص هو المطلوب في الاعتداء.. اذا ثبتت صحة ذلك فإن الوزارة مرتاحة لان هذا الشخص لم يعد يشكل خطرا».

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الالمانية مارتن شيفر في لقاء بين صحافيين ومسؤولين حكوميين «نحن ممتنون للسلطات الايطالية على تبادل معلومات وثيقة وبكل ثقة»، مضيفا ان «زملاءنا في القنصلية العامة في ميلانو ابلغوا بذلك بسرعة كبيرة»، وكانت كاميرات مراقبة قد رصدت العامري أمام مركز إسلامي في برلين غداة حادثة الدهس المتهم بها.

ونشرت محطة تلفزيون برلين براندنبورج «ار بي بي» الاقليمية، في وقت متأخر أمس الاول، صورا التقطتها كاميرات المراقبة للشاب التونسي بعد 8 ساعات من تنفيذه الهجوم، أمام المركز الإسلامي، وذكرت أن هناك صورا أخرى تظهر العامري في نفس المكان يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وظهر العامري في الصور مرتديا رداء شتويا وغطاء للرأس.

من جهة اخرى، اعتقلت الشرطة الالمانية شقيقين يشتبه في انهما كانا يخططان لتنفيذ اعتداء في احد اكبر المراكز التجارية في ألمانيا.

وبعد تلقيها معلومات من اجهزة الاستخبارات، نشرت الشرطة عناصر في محيط مركز اوبرهاوسن التجاري وفي سوق ميلادية قريبة ثم اعلنت اعتقال مشتبه بهما، والموقوفان شقيقان من كوسوفو في الـ28 والـ31 من العمر.

ويحاول المحققون تحديد المرحلة التي وصل اليها التحضير للاعتداء على المركز وما اذا كان اشخاص آخرون متورطين في المخطط.

ولم يشر المحققون الى وجود اي رابط مع اعتداء برلين في هذه المرحلة.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن في عدة دول آسيوية حالة التأهب قبيل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، بعد إعلان الشرطة في أستراليا وإندونيسيا إحباط مخططي تفجير، واعتقال متشددين مشتبه بهم في ماليزيا.وقالت الشرطة الأسترالية امس إنها أحبطت هجمات كانت تستهدف مواقع بارزة في ملبورن يوم عيد الميلاد.

ووصفت السلطات الهجمات بأنها «عمل إرهابي وشيك» يستلهم نهج تنظيم «داعش».

من جهة اخرى، قالت الشرطة في إندونيسيا إن 14 شخصا على الأقل قيد الاستجواب على خلفية الاشتباه بتنفيذ تفجيرات انتحارية تستهدف القصر الرئاسي في جاكرتا ومكانا آخر لم يعلن عنه.وأشارت الشرطة إلى أنه سيتم نشر 85 ألف شرطي و15 ألفا من قوات الجيش خلال عيد الميلاد ورأس السنة.

وقال تيتو كارنافيان قائد الشرطة في إندونيسيا للصحافيين «ينصب التركيز على دحر الإرهاب خصوصا في جاكرتا وبالي لأنها الأهداف التقليدية».

وقتلت شرطة مكافحة الإرهاب ثلاثة مشتبه بهم في اشتباك بالأسلحة النارية الأربعاء على مشارف العاصمة جاكرتا.

وتساعد جماعات إسلامية معتدلة في إندونيسيا الشرطة على ضمان احتفالات آمنة بعيد الميلاد وسط تصاعد التوتر الديني بعد محاكمة رئيس بلدية جاكرتا المسيحي باسوكي تجاهاجا بورناما بتهمة ازدراء الإسلام وهو أمر ينفيه.



الخاطفان ليبيان و أحدهما هتف: «الله ومعمر».. وطالب بإطلاق سراح سيف القذافي

انتهاء أزمة الطائرة الليبية باستسلام الخاطفينوالإفراج عن جميع ركابها في مالطا



رئيس وزراء مالطا: الأسلحة المستخدمة في خطف الطائرة «مزيفة»

الخاطفان هددا بتفجير الطائرة وطلبا اللجوء السياسي إلى مالطا وتشكيل حزب سياسي في ليبيا





عواصم- وكالات: قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات ان خاطفي الطائرة الليبية المخطوفة التي هبطت في مطار فاليتا، أمس، غادرا الطائرة مع طاقمها بعد استسلامهما للسلطات.

واشار موسكات إلى أنه تم تفتيش الخاطفين ووضعهما قيد الحجز الاحتياطي.

واعلن موسكات، الافراج عن جميع ركاب الطائرة وعددهم 118 شخصا.

وقال إنه تم الافراج عن مجموعة اولى من 25 امراة وطفلا، ثم تم الافراج سريعا عن جميع من كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طاقم الطائرة.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات على «تويتر» إن نتائج الفحص الجنائي الأولي تظهر أن الأسلحة التي استخدمت في خطف الطائرة «مزيفة».

الى ذلك، قال مصدر ملاحي بوزارة الطيران المصرية، إن مصر رفضت هبوط الطائرة بأحد مطاراتها، بسبب عدم وجود «إخطار (إشعار) ملاحي مسبق».

وأوضح أن «مطار برج العرب تلقى إشارة من قائد إحدى الطائرات الليبية بالسماح له بالهبوط في المطار»، وأضاف: «تبين أن الطائرة الليبية ليس لها إخطار ملاحة، وتم رفض طلب قائد الطائرة، وعادت الطائرة مرة أخرى في طريقها إلى مطار معيتيقة الدولي (بطرابلس غربي ليبيا)، الذي قدمت منه».

وكانت الطائرة وهي من طراز ايرباص «اي 320» وهي تابعة لشركة الطيران «الافريقية» الليبية، تقوم برحلة داخلية من سبها في الجنوب الى العاصمة طرابلس لكن تم تحويل مسارها.

وصرح موسكات، في وقت سابق امس، على موقعه على تويتر «رحلة الافريقية من سبها الى طرابلس حول مسارها وهبطت في مالطا. اجهزة الامن تقوم بتنسيق العمليات».

واضاف انه «تم التحقق من ان الطائرة التابعة لخطوط الافريقية على متنها 118 راكبا هم 82 ذكرا و28 انثى وطفل رضيع»، اضافة الى سبعة من افراد الطاقم.. واجرى موسكات مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وابلغه بذلك.



وقال كابتن الطائرة المختطفة علي ميلاد، في اتصال هاتفي أجراه مع قناة ليبيا، إن الخاطفين هما شابان في الثلاثين من عمرهما، ويدعيان «موسى شها»، و«أحمد علي».

وأوضح ميلاد أن الخاطفين يطالبان بتقديم لجوء سياسي (لم يذكر البلد المنشود)، وإنشاء حزب سياسي باسم «الفاتح الجديد»، وفقا لتعبيره.

وأضاف كابتن الطائرة: «الخاطفان طلبا من طاقم الطائرة الهبوط في مطار روما وإلا سيتم تفجيرها، قبل أن يبلغهما طاقم الطائرة بعدم قدرتهم على القيام بذلك، الأمر الذي دفعهم إلى الهبوط في مالطا».

واشار مسؤول بشركة الخطوط الجوية الأفريقية إن الطائرة المختطفة كانت في رحلة داخلية في ليبيا وجرى تحويل مسارها صوب مالطا لكنها عادت إلى المجال الجوي الليبي قبل أن تغير مسارها مرة أخرى لتنطلق صوب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، وقال فاروق الويفاتي إنه وفقا لمعلومات الرادار فإن الطائرة كانت في طريقها إلى مالطا ثم عادت إلى المجال الجوي لطرابلس قبل أن تتجه إلى مالطا مرة أخرى، وذكرت مصادر في حكومة مالطا لوكالة فرانس برس ان خاطف واحد كان على متن الطائرة وقد ابلغ الطاقم بانه يحمل قنبلة، وقال الخاطف ايضا انه سيفرج عن كل الركاب اذا قبلت مطالبه التي لم تحدد بعد، بينما تحدث مصدر في حكومة الوفاق الوطني عن وجود «خاطفين» اثنين على متن الطائرة.

وقال المصدر ان «مفاوضات جرت لضمان سلامة جميع الركاب» دون ان يحدد الجهة التي تجري المفاوضات، واوضح مصدر في شركة «الافريقية» للطيران ان خاطفين اثنين هددا الطيارين بعبوة ناسفة يرجح ان تكون قنبلة يدوية، وقال مدير الشركة أبوبكر الفورتية في تصريحات صحفية، إن خاطفي الطائرة، طالبا أثناء المفاوضات معهما منحهما اللجوء السياسي في مالطا.

وتحدث عضو بمجلس النواب الليبي إلى نائب آخر على متن الطائرة الليبية المخطوفة في مالطا إن خاطفين اثنين على متن الطائرة كانا مسلحين بقنابل يدوية لكن مطالبهما غير معروفة.

وأضاف النائب هادي الصغير أن عبد السلام المرابط وهو عضو في مجلس النواب أبلغه بأن الخاطفين في منتصف العشرينات من العمر ومن جماعة «تيبو» العرقية في جنوب ليبيا الذي أقلعت منه الطائرة.

وفي السياق، كشف مصدر مطلع في تصريحات لبوابة الوسط الليبية، هوية أحد خاطفي الطائرة، وأوضح أنه أحد يدعى موسى شها، وهو يطالب بتأسيس حزب وإطلاق سراح سيف القذافي نجل العقيد القذافي، وانه هتف: «الله ومعمر».

وادى الحادث الى تاجيل جميع الرحلات الجوية التي كان من المقرر ان تهبط في مطار فاليتا من بروكسل ولندن وباريس.