استعادت القوات العراقية امس مقرا للشرطة من قبضة تنظيم «داعش» شمال مدينة الموصل، في أول تقدم خلال أسبوع.

ولم تحقق القوات العراقية أي تقدم منذ نحو أسبوع نتيجة توقف مؤقت للحملة العسكرية، تمهيدا لشن هجوم أوسع سيشمل مختلف الجبهات في محيط المدينة بعد ان اقتصرت في بادئ الأمر على الجبهة الشرقية.

وقال العميد الركن في قيادة الفرقة السادسة عشرة عطوان ناظم الكبيسي: ان «قوات الجيش العراقي من الفرقة السادسة عشرة لواء 76 وقوات حرس نينوى باشرت في تمام الساعة 8:00 من صباح امس الجمعة بالهجوم نحو الأهداف المرسومة لها في محور اورته خراب بحي القاهرة شمالي الموصل».

وأوضح أن «القوات واجهت مقاومة عنيفة من قبل مجاميع مسلحة تابعة لتنظيم داعش، إلا أنها تمكنت بعد نحو ساعتين من اجبار تلك المجاميع على الهرب، والتقدم وتحرير مقر أكاديمية الشرطة بالكامل في حي القاهرة شمالي المدينة واستعادة السيطرة عليه من قبضة التنظيم».

من جهة أخرى، ألقت القوة الجوية العراقية في سماء الموصل، أربعة ملايين رسالة «تعاطف ودعم» لسكان المدينة التي لاتزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد، في بيان إن «رسائل التعاطف والدعم لسكان الموصل كتبها عراقيون من كل أنحاء البلاد». وأضاف أن هذه المبادرة «تطمئن سكان الموصل، رهائن تنظيم داعش منذ أكثر من عامين، إلى حقيقة أنهم غير منسيين وأن باقي العراق إلى جانبهم.