تظاهر نحو ألفي شخص بعد صلاة الجمعة في العاصمة الأردنية (عمان) امس، للتنديد بالهجوم على مركز أمني ودوريات للشرطة الاحد الماضي في محافظة الكرك جنوبي البلاد، الذي اوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الامن وتبناه تنظيم «داعش»، وشاركت بالتظاهرة التي انطلقت من امام المسجد الحسيني وسط عمان، احزاب وقوى قومية ويسارية واسلامية ومنظمات شبابية.

ورفع المتظاهرون صور عناصر الاجهزة الامنية الذين سقطوا في الهجوم واعلاما أردنية. كما رفعوا لافتات كتب عليها: «كلنا خلف قيادتنا الهاشمية واجهزتنا الامنية ضد من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره»، و«معا في خندق واحد: جيش وشعب»، و«داعش إرهابية ومن يؤيدها إرهابي»، و«سيبقى الأردن عصيا على الإرهاب والإرهابيين».

وهتف المتظاهرون «بالروح بالدم نفديك يا أردن» و«الله أكبر يا وطن وما أصبرك على المحن» و«يا شباب التموا التموا ابن الكرك ضحى بدمه».

وقال عبدالحميد ذنيبات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في تصريح لوكالة فرانس برس ان «هذه الجموع جاءت لترسل رسالة للجميع ان هذا الشعب شعب واحد متوحد رديف لقواته المسلحة يذود عن حمى الوطن».