يتوجه الناخبون العمانيون في كل محافظات السلطنة، اليوم، إلى صناديق الانتخاب لاختيار أعضاء المجالس البلدية لأربع سنوات قادمة في إطار النهج الديموقراطي التدريجي الذي تتبعه السلطنة.

وأعلنت وزارة الداخلية العمانية أنها أكملت جميع استعداداتها واكدت جاهزية كل اللجان التي تنظم الانتخابات في جميع ولايات السلطنة لاستقبال الناخبين ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء، مشيرة إلى انه تم تجهيز كل المراكز بجميع الأجهزة والوسائل التي تسهل على الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة.

وقال رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية سالم بن حميد الحجري، في بيان بثه وكالة الأنباء العمانية الرسمية «أونا» امس، إن كل اللجان في جميع ولايات السلطنة جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف الحجري أن عدد الناخبين المسجلين المقيدين للفترة الثانية يبلغ 623 ألفا و224 ناخبا وناخبة، من بينهم 333 ألفا و733 ناخبا، و289 ألفا و491 ناخبة، فيما بلغ عدد المرشحين 731، منهم 708 مرشحين و23 مرشحة وسيجري التصويت لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية.

وأوضح ان عدد المراكز الانتخابية يبلغ 107 مراكز من بينها 18 مركزا مخصصة للذكور، و18 مركزا أخرى مخصصة للإناث بالإضافة إلى 71 مركزا مشتركا للذكور والإناث، مشيرا إلى أن عدد المجالس البلدية في كل محافظات السلطنة يبلغ 11 مجلسا بلديا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة.

وأكد الحجري حرص وزارة الداخلية على إدخال التقنيات الحديثة في تنظيم العملية الانتخابية، مستهدفة السرعة والسهولة لإجراءات التصويت والفرز وصولا الى ظهور النتائج في وقت مبكر، بما يضمن الدقة والشفافية، مشيرا الى أن صندوق التصويت الذي سيتم استخدامه في يوم الانتخابات يعتبر من أفضل الحلول التقنية للفرز.