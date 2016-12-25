أعلنت وزارة الدفاع الروسية, أن طائرة وزارة الدفاع المختفية بعد الإقلاع من سوتشي كانت متجهة إلى اللاذقية وكان على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم /الأحد/ عن مصدر في هيئة الطوارئ الروسية قوله - إن الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي اختفت عن الرادارات بعد إقلاعها من مطار سوتشي كانت متجهة إلى مدينة اللاذقية السورية, حسب معطيات أولية.



كما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف بالعثور على جثة أحد ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة "تو- 154" على بعد 6 كيلومترات من الشاطئ في البحر الاسود.



وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم رفع الجثة على متن السفينة. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم العثور أيضا في مكان سقوط الطائرة في البحر الأسود على وثائق لصحفيين من القناة الأولى الروسية.