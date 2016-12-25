أعلن النادي العلمي عن نجاح رحلة التحدي الخامسة لعضو فريق الغوص الكويتي بالنادي الغواص فيصل الموسوي، وتحقيق انجاز جديد سُجل باسم دولة الكويت كأول غواص من ذوي الإعاقة الحركية يغوص بجزر الملوك الأربعة الإندونيسية (راجا أمبت)، ورفع علم الكويت في أعماقها، وقد شارك في تحقيق هذا الإنجاز الفريد من نوعه الأمين العام المساعد بالنادي العلمي علي الجمعة، وعضو فريق الغوص الكويتي بالنادي يوسف البدر.

وفي تصريح صحافي بخصوص هذا الإنجاز، قال الأمين العام المساعد بالنادي العلمي علي الجمعة، أن رحلة التحدي الخامسة جاءت تحت مظلة النادي العلمي الذي يعد من رواد الرحلات الاستكشافية، وكانت هذه المرة في جزر الملوك الإندونيسية (راجا أمبت) المصنفة ضمن أفضل الجزر للغوص في العالم، مشيراً إلى ان الرحلة استغرقت 13 يوماً.

وأضاف أن تنظيم رحلات التحدي الاستكشافية لعضو فريق الغوص الكويتي بالنادي الغواص فيصل الموسوي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للنادي العلمي، مبيناً أن الغرض من الرحلة إضافة إلى تسجيل الإنجازات غير المسبوقة عالمياً في مجال الغوص، تحقيق أهداف اجتماعية أكثر من كونها رياضية، موضحاً أنها تهدف في المقام الأول إلى أبراز مهارات ذوي الإعاقة للعالم، وتوعية المجتمع بإمكانياتهم وقدراتهم على تحقيق الإنجازات لو أتيحت لهم الإمكانيات والعمل على تذليل المعوقات أمامهم.

وأوضح ان رحلات التحدي التي يقوم بها الغواص فيصل الموسوي تعمل على تحقيق مبدأ الدمج الاجتماعي من خلال منافسة الأشخاص من غير ذوي الإعاقة بنفس الرياضة، علاوة على الإصرار والتحدي ومواصلة تحقيق الإنجازات التي من شأنها رفع علم واسم دولة الكويت في أفضل مواقع الغوص المصنفة عالمياً.