اندلع حريق كبير صباح اليوم الأحد، في أحد معامل تكرير البترول في منطقة خليج حيفا، شمال إسرائيل.وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن قوات كبيرة من طواقم الإطفاء هرعت إلى منطقة الحادث لإخماد النيران.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم طواقم الإطفاء قوله إن طواقم الإطفاء "تعمل حاليا على حماية الخزانات في المنطقة".ولم تذكر السلطات الإسرائيلية سبب اندلاع الحريق.

كما أعلنت المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، في بيان وصل وكالة الأناضول، عن اغلاق عددا من الطرق المؤدية الى موقع معامل تكرير البترول. وأشارت السمري إلى عدم وقوع إصابات.