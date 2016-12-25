بدأ الناخبون العمانيون اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أنه منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي استقبلت المراكز الانتخابية البالغ عددها 107 مراكز ، موزعة على جميع ولايات السلطنة الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم وستظل مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

وحسب الوكالة ، فتحت صناديق الانتخاب في مختلف المراكز الانتخابية وبدأت عملية التصويت تسير بيسر وانسيابية تامة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين 623 ألفًا و 224 ناخبًا وناخبة وذلك لانتخاب 202 عضو سيمثلون المجالس البلدية في الولايات ، وقد بلغ عدد

المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731 مرشحًا ومرشحة منهم 708 مرشحين و23 مرشحة.

وحرص الناخبون من الرجال والنساء ممن أكملوا إجراءات تثبيت بطاقاتهم الشخصية في السجل.

وتشير الاستطلاعات إلى أن مراكز الانتخاب تشهد اقبالًا حيث أكدت اللجان المنظمة لسير العملية الانتخابية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ان العملية الانتخابية تسير سيرا حسنا وبانتظام.