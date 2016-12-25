قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح ،اليوم الأحد، إن البلاد تفخر بإنجازات ذوي الإعاقة ،مؤكدة حرص الحكومة على الاستمرار في دعمهم ودمجهم في المجتمع.

وشددت الصبيح في تصريح صحافي بمناسبة فوز منتخب الكويت للمعاقين بالبطولة الخليجية للكراسي المتحركة امس على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية لدعم ذوي الإعاقة وتحفيزهم وتشجيعهم وتنمية قدراتهما وتوفير فرص العمل لهم.

وأشارت إلى أهمية دور ذوي الإعاقة في المجتمع، لافتة في الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل قانون ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة بما يشجعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتقدمت الصبيح بالتهنئة إلى الجهاز الفني المشرف على منتخب الكويت للمعاقين وكافة ذوي الإعاقة على هذا الإنجاز الذي يحسب لهذه الفئة "العزيزة على قلوب الجميع والتي عودتنا على مثل هذه الإنجازات والبطولات".

وبينت أن هذا الإنجاز ليس غريباً على فئة ذوي الإعاقة، موضحة أنهم حصدوا الكثير من البطولات في مختلف الألعاب والرياضات ورفعوا اسم دولة الكويت عالياً في المحافل الدولية.

وكان المنتخب الكويتي للمعاقين فاز عن جدارة واستحقاق باللقب الثامن على التوالي لبطولة الخليج لكرة السلة على الكراسي المتحركة والتي تختتم مساء اليوم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.