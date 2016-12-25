من المتوقع أن توافق لجنة "التخطيط والبناء"، التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، على مخطط لبناء 5600 وحدة استيطانية جديدة في المدينة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم، نقلا عن مصادر مسؤولة في البلدية قولها إنها تتوقع أن تصادق لجنة التنظيم والبناء المحلية في البلدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية.وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم، أن المخطط يتضمن بناء 2600 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو"، ومثلها في مستوطنة "غفعات همتوس"، و400 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو".

وقالت الصحيفة، إن لجنة التخطيط في بلدية القدس، ستوافق على المخطط، رغم قرار مجلس الأمن الأخير المدين للمستوطنات. ونقلت الصحيفة عن مئير ترجمان رئيس لجنة التخطيط والبناء، قوله:" لا أحد يستطيع أن يملي علينا (إسرائيل) ما ينبغي فعله". وأعرب ترجمان عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، بخصوص قضية الاستيطان.

وكان مجلس الأمن قد أصدر الجمعة الماضي، قرارًا يطالب فيه بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 400 ألف مستوطن.