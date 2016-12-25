أفادت تقارير إخبارية إيرانية بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية ستبدأ غدا الاثنين مناورات في جنوب البلاد، تستمر خمسة أيام.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن "قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي" العميد فرزاد إسماعيلي القول إن المناورات ستجري في ثلاث محافظات جنوبية، هي هرمزكان وبوشهر وخوزستان، بمشاركة مختلف وحدات مقر الدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني.

وأوضح إسماعيلي أن مقاتلات سلاح الجو الإيراني ومنها طائرات إف 4 ستشارك في هذه المناورات.

وفيما يتعلق بمنظومة صواريخ إس300- ، أوضح إسماعيلي أن هذه المنظومة سيتم اختبارها فور استكمال نشرها في عمليات أخرى، لكن ليس في هذه المناورات.

وقال إن أكثر من ألف موقع دفاعي سيشارك في هذه المناورات إلى جانب 17 ألف من القوات.

وأضاف :"هذه المناورات تجري في منطقة تعتبر من أكثر مناطق البلاد حساسية، فنحن نشاهد تحليق طائرات أجنبية في خارج مجالنا الجوي والبحري"، وطالب القطع الأجنبية بعدم الاقتراب من منطقة المناورات.