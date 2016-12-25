قال مدير فرقة ستيتس كو إن الموسيقي الإنجليزي ريك بارفيت وهو عازف الجيتار بالفرقة توفي بأحد مستشفيات إسبانيا يوم امس السبت عن عمر ناهز 68 عاما بعد إصابته بعدوى حادة.

وقالت عائلته ومدير الفرقة سايمون بورتر في بيان مشترك "نشعر بألم شديد لإعلان أن عازف الجيتار في ستيتس كو ريك بارفيت توفي."

وأضاف البيان "توفي في مستشفى في ماربيلا في إسبانيا نتيجة عدوى حادة.

وكان بارفيت أودع في المستشفى مساء الخميس بعد مضاعفات لإصابة في كتفه بسبب حادث سقوط في وقت سابق."

وحققت الفرقة نجاحا عالميا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.