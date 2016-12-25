أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد، اختطاف مواطنة فرنسية تترأس منظمة غير حكومية في جاو بشمال مالي.

وقد جرى اختطاف صوفي بيترونيو أمس السبت ، وتحاول السلطات المالية الوصول إليها.

ويشار إلى أن المنظمة التي تترأسها صوفي تهتم بالأطفال الذين يعانون من نقص التغذية .ولم تعلق الوزارة على ظروف الاختطاف.

ويذكر أن مالي تعاني من أزمة منذ 2015 ، عندما سيطر متمردون إسلاميون على شمال البلاد .وتدخل فرنسا ، الدولة المستعمرة سابقا لمالي ،مطلع عام 2013 ، مما أدى لنشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في وقت لاحق من نفس العام .