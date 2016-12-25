استدعت اسرائيل الاحد ممثلي الدول التي ايدت قرار مجلس الامن الذي يطالبها بوقف انشطتها الاستيطانية، كما اوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانيول نحشون ان ممثلي 14 دولة ايدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا اليوم الاحد.

وتبنى مجلس الامن القرار الجمعة بتاييد 14 من اعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني اول قرار منذ 1979 لادانة اسرائيل على سياستها الاستيطانية. ولم يتم استدعاء المبعوث الاميركي.

ويطالب القرار اسرائيل بالوقف الفوري والكامل لانشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.