أبحرت حاملة الطائرات الصينية الوحيدة نحو المحيط الهادئ للمرة الأولى في وقت تشهد العلاقات مع الولايات المتحدة توترا بشأن تايوان.

وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية امس على موقعها الإلكتروني ان عملية ابحار حاملة الطائرات خارج مياه بحر الصين هي الأولى للسفينة التي بنيت في الاتحاد السوفييتي واشترتها الصين وبدأت بتشغيلها في سبتمبر 2012.

وأعلنت وكالة انباء الصين الجديدة منذ امس الأول دون تفاصيل اضافية ان اسطولا بحريا يضم حاملة الطائرات لياوننغ اتجه نحو غرب المحيط الهادئ لتمارين مقررة في أعالي البحار.

ولم تعرف مدة التمارين ولا خط سير الأسطول.