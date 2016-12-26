اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن تبني مجلس الأمن لقرار يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام «أكثر صعوبة».

ونقلت قناة الحرة الأميركية فجر امس عن ترامب قوله، في تغريدة على تويتر، «إن الخسارة الكبيرة لإسرائيل في الأمم المتحدة ستجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة. مؤسف جدا، لكننا سنتوصل إليه (السلام) بأي حال».

وقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ما مكن مجلس الأمن من تبني القرار الأول الذي تصدره الأمم المتحدة منذ 1979 لإدانة إسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية.