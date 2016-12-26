إياد أحمد ووكالات

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، امس، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي البلاد، في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة في فبراير 2012. وقال مسؤول حكومي رفيع: إن «الرئيس هادي، يرافقه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعدد من المسؤولين، وصلوا إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت».

الى ذلك، أكدت مصادر ميدانية فرار ميليشيات الحوثي وصالح من القصر الجمهوري شرق مدينة تعز بعد اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أسوار القصر.

وقالت المصادر لـ«الأنباء»: ان العشرات من الميليشيات فرت بأسلحتها الشخصية فقط تاركة الأسلحة الثقيلة من مبنى القصر الجمهوري فرارا من القصف العنيف الذي تشنه قوات الجيش والمقاومة على القصر، وبعد اقتراب قوات الشرعية من قصر التشريفات والقصر الجمهوري وسيطرتها على مستشفى وحي الكندي المجاور وجميع المواقع والمباني المحيطة التي كان يتمركز فيها قناصة لحماية القصر.



وفي غضون ذلك، تواصلت المعارك الشرسة على الحدود بين اليمن والسعودية بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي وصالح بشكل متواصل لليوم الرابع على التوالي بالتزامن مع إحباط طائرات التحالف العربي محاولات للميليشيات نصب منصات صواريخ قرب الحدود لاستخدامها في قصف المناطق السكنية في نجران، وتصدت قوات التحالف لمحاولات تسلل جديدة قبالة الطوال والخوبة والحثيرة، بجازان، فيما دمرت طائرات التحالف عربات عسكرية قبالة حدود نجران.