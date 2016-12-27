فازت 7 نساء في الانتخابات البلدية للفترة الثانية بسلطنة عمان من إجمالي 23 مرشحة، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، في جميع ولايات السلطنة، وعددها 61 ولاية في 11 محافظة.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنها حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في بيان امس، فازت في ولاية السنينة بمحافظة البريمي كل من: مريم بنت خلفان بن عبدالله الشامسية، ولطيفة بنت محمد بن ناصر المنعية، فيما فازت في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، رحمة بنت علي بن حسن الغفيلية.

وفازت في ولاية السيب بمحافظة مسقط، آمنة بنت سليمان بن هاشم البلوشية، وفي ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، رحمة بنت مبارك بن الماس النوفلية.

كما احتفظت كل من: سناء بنت هلال بن سالم المعشرية بمقعدها السابق بعد فوزها في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، وموزة بنت عبدالله بن محمد الحوسنية بمقعدها السابق في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.

ويزيد هذا العدد على الفائزات بعضوية المجالس البلدية في فترته السابقة (2013-2016)، حيث بلغ عددهن 4 فائزات، من إجمالي 46 مرشحة.