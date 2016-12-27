قال الرئيس الأميركي باراك اوباما انه «واثق» بفوزه لو أتيح له ان يترشح لولاية ثالثة، مؤكدا ان الأميركيين يؤمنون بشكل كبير برؤيته السياسية رغم اختيارهم الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي لخلافته في البيت الأبيض.

جاءت تصريحات اوباما في مقابلة بثها موقع «ذي اكس فايلز» المشترك بين شبكة «سي ان ان» الاخبارية وجامعة شيكاغو.

وقال اوباما الذي تنتهي ولايته الثانية بعد اقل من ثلاثة اسابيع، انه يؤمن بأن الأميركيين لا يزالون يؤيدون رؤيته التقدمية رغم انهم صوتوا لترامب، نقيضه السياسي.

وقال «انا واثق بهذه الرؤية لأنني واثق بأنني لو رشحت نفسي للانتخابات مرة أخرى، لتمكنت من حشد أغلبية الأميركيين وراء هذه الرؤية».

وحول خسارة الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية، قال اوباما «الخسارة مؤلمة».

وأضاف في المقابلة مع المستشار البارز السابق ديڤيد اكسلرود ضمن سلسلة من المقابلات يجريها قبل مغادرته البيت الابيض «انا فخور بأنني حاولت ان افعل في البيت الابيض ما اعتقد انه الصواب وليس ما اعتقد انه سيلقى قبولا شعبيا، وانا دائما أقول للناس لا تقللوا من مقدار الإذلال المترتب على الخسارة في السياسة».

وأعرب عن اعتزازه بالتقدم الذي أحرزه خلال ولايتيه الرئاسيتين بفضل ما وصفه بـ «روح اميركا» الواضحة خصوصا بين الجيل الشاب.

واعتبر الرئيس المنتهية ولايته ان تلك الروح تظهر في كل أنحاء اميركا «فنحن نراها في هذا الجيل الأصغر سنا والأكثر ذكاء وتسامحا وابتكارا وإبداعا وإقداما على ريادة الأعمال، والذي لا يفكر في التمييز ضد الآخرين لأسباب من بينها على سبيل المثال ميولهم الجنسية».

وأضاف «ان الأغلبية مقتنعة بفكرة اميركا واحدة متسامحة ومتنوعة ومنفتحة وحيوية.. المشكلة ان ذلك لا يظهر دائما في السياسة».