قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الإسرائيلي لدى كييڤ لمناقشة اجتماع بين رئيسي وزراء الدولتين تم إلغاؤه، بعد تصويت كييڤ لصالح قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ويمثل استدعاء السفير الإسرائيلي ايلي بيلوتسيركوڤسكي إلى وزارة الخارجية في كييڤ أحدث مناورة ديبلوماسية منذ أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الجمعة الماضي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ويدعو إسرائيل إلى وقف مثل هذه الأعمال.

وكان من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جرويسمان إسرائيل بعد غد الأربعاء، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى الزيارة بعد تصويت أوكرانيا لصالح القرار.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان إنها تظل ملتزمة بعلاقتها مع إسرائيل رغم هذه الخطوة.

وأضافت «نحن على ثقة بأن المناقشات الداخلية النشطة والانفعالية في اسرائيل لن تؤثر على العلاقات الودية التقليدية الأوكرانية - الإسرائيلية، القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».