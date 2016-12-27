منحت حركة «حماس» الفلسطينية وجناحها العسكري كتائب القسام «وسام القدس» للمهندس الطيار التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في ظروف غامضة قبل أكثر من أسبوع في بلاده.

وقال ناطق عسكري باسم كتائب القسام، خلال حفل تأبين أقامته حماس للزواري في مدينة غزة بحضور كبار مسؤوليها، إن المهندس التونسي «أسهم بعلمه النوعي وإخلاصه وإرادته الصلبة في تطوير قدرات المقاومة الفلسطينية، فحق لنا أن نكرمه ونرفع اسمه».

وأضاف أن الزواري «ساهم في معركة الاعداد والتطوير بشكل نوعي ومؤثر وعميق جنبا إلى جنب مع إخوة آخرين، الله يعلمهم ويشهد صنيعهم، وتشهد الأمة آثار فعلهم وجهدهم وعطائهم».

ودعت كتائب القسام في كلمتها «الشباب العربي والمسلم كل الأحرار لاقتفاء أثر الزواري في حشد كل الجهود وتوجيه كل الطاقات وتصويب البنادق للعدو الأوحد لأمتنا وهو إسرائيل».

وتضمن حفل التأبين بث كلمة مسجلة للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قال فيها إنه يفتخر بالزواري وإسهاماته في تطوير «المقاومة» الفلسطينية وانه يدعو لاقتداء نموذجه بديلا عن القيام بعمليات تفجر ودهس إرهابية في بلدان أوروبا باسم الإسلام.

وكان الزواري اغتيل في ظروف غامضة في مدينة صفاقس التونسية الخميس قبل الماضي.

وبعد يومين من مقتله، أعلنت كتائب القسام أن الزواري «أحد قادتها الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل» وهي طائرة صغيرة من دون طيار أعلنت عنها الكتائب خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014. وقد جرى عرض مجسم للطائرة بدون طيار خلال حفل التأبين.