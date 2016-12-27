أعلنت البحرية الهندية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "جت إيروايز" انحرفت الثلاثاء عن مدرج خلال استعدادها للإقلاع في مطار غاو غرب الهند، مما أدى الى إصابة 15 شخصاً بجروح.

وأوضحت البحرية التي تدير المطار أنها لا تستطيع حاليا تفسير هذا الحادث الذي وقع في اوج الموسم السياحي في مدينة غاو التي تستقبل شواطئها في اعياد الميلاد ورأس السنة آلاف الزوار كل عام.

وقال الناطق باسم البحرية دي كي شارما لوكالة فرانس برس ان "15 راكبا اصيبوا بجروح طفيفة ويعانون من رضوض او كسور".

وخرجت الطائرة التي كانت تقل 161 شخصا ومتوجهة الى بومباي، عن المدرج بينما كانت تستعد للإقلاع.