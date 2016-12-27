قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في مقابلة إنه كان سيفوز بدعم الأمريكيين لو كان بمقدوره خوض الانتخابات أمام دونالد ترامب لفترة رئاسية ثالثة.

ورد ترامب على أوباما بتغريدة على تويتر قال فيها "مستحيل" ،مشيرا إلى عوائق تواجه الشركات في ما يتعلق بالعمل في الخارج والحرب ضد متشددي تنظيم "داعش" وتوقيع أوباما لقانون الرعاية الصحية.

وقال الرئيس - الذي يحول الدستور الأمريكي دون سعيه للترشح لفترة رئاسية ثالثة - لمستشاره السابق ديفيد أكسلرود في تسجيل صوتي إن الأمريكيين كانوا سيدعمون رؤية أوباما.

وقال أوباما "أنا واثق من أنه لو كنت قد خضت الانتخابات مجددا وعبرت عن ذلك فأعتقد أنني كنت سأتمكن من حشد غالبية الشعب الأمريكي للتجمع خلف (خوضي الانتخابات)"، مشيرا إلى رسالة الأمل والتغيير لحملته الانتخابية عام 2008.