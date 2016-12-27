واصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، انتقادته الحادة للأمم المتحدة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث وصف المنظمة الدولية بأنها "ناد لتمضية الوقت".

وقال ترامب في تغريدة، نشرها الإثنين: "الأمم المتحدة تملك إمكانيات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد ناد يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتا طيبا. أمر يبعث على الأسف الشديد".

وذلك بعد أيام من تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو).

وكان ترامب دعا الإدارة الأمريكية لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار، وعندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وتم تمرير القرار، قال ترامب تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "بالنسبة إلى الأمم المتحدة ستكون الأمور مختلفة بعد 20 يناير/كانون ثان"، في إشارة إلى التاريخ الذي سيتولى فيه رسميا رئاسة الولايات المتحدة.