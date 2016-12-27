أكدت هيئة الطيران الكولومبية "أيروسيفيل" يوم الاثنين أن الطائرة التي تحطمت قرب ميدلين أواخر شهر تشرين ثان/نوفمبر مما أسفر عن مقتل لاعبين ومسؤولين في نادي كرة القدم البرازيلي شابيكوينسي، قد نفد وقودها.

وأشارت بيانات مسجل الطائرة إلى أن مساعد الطيار قال للطيار مرارا إن الوقود ينفد، بحسب ما خلص إليه تقرير بشأن الحادث من جانب "أيروسيفيل".

وأشارت التسجيلات أيضا إلى أن الطيار قد أصدر نداء استغاثة قبل دقيقتين فقط من الكارثة.

وتحطمت الطائرة "أفيرو آر جيه 85" التابعة لشركة "لاميا إير" في تلال قريبة من ميدلين وعلى متنها 77 شخصا، من بينهم 19 من لاعبي شابيكوينسي و24 مسؤولا بالفريق ومرافقوهم و21 صحفيا برازيليا وسبعة من طاقم الرحلة من بوليفيا وباراجواي.

ونجا من الحادث ثلاثة لاعبين واثنان من الطاقم وصحفي واحد.

كما كشف تقرير "أيروسيفيل" عن أن الطائرة تجاوزت أقصى حد مسموح به للوزن لدى إقلاعها من مطار سانتا كروز دي لا سييرا في بوليفيا.