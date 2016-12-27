بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي يترأسها الرئيس سعد الحريري ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في جلسات متتالية .

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا يوم السبت الماضي الى عقد جلسة عامة لانتخاب أحد أميني السر في مكتب المجلس وملء الشواغر في اللجان النيابية، ومناقشة البيان الوزاري للحكومة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 27 و 28 و29 كانون اول/ديسمبر الحالي نهارا ومساء، بدءا من الحادية عشرة من صباح اليوم الأول للجلسة.

وغاب عن جلسة مجلس النواب "كتلة التضامن" ، التي تضم رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي ، وأعلنت في بيان اليوم أنها لن تحضر الجلسة .

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، يوم السبت الماضي ، البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وتحفّظ وزراء حزب "القوات اللبنانية" والوزير ميشال فرعون على "الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة، لأن هذا الحق محصور بالدولة".