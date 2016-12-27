أوصت لجنة (العاصمة) في المجلس البلدي الكويتي اليوم الثلاثاء بالموافقة على طلب الادارة العامة للاطفاء بشأن اعادة تخصيص موقع مجمع "خدمات البلدية" المستغل حاليا من قبلها في منطقة الري وفقا للرأي الفني عن البلدية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان (العاصمة) أوصت ايضا بالموافقة على طلب الادارة العامة للجمارك باسترجاع موقع وزيادة عدد طوابق المبنى الاداري بمنطقة الشويخ الاولى.

وأضاف كمال ان اللجنة اوصت كذلك بالموافقة على تخصيص موقع إضافي لمواقف سيارات القرية الاولمبية بمشروع مدينة جابر الاحمد السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واوضح ان اللجنة اجلت مناقشة طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مبنى صيانة وإدارة جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (وصلة الدوحة) لدعوة المسؤولين في الوزارة.