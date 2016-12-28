كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح، مساء امس الأول، أن بلاده التي تواجه أزمة أمنية منذ تسعينيات القرن الماضي أنشأت قاعدة بيانات تضم حاليا أكثر من 54 ألف شخص تورطوا في جرائم إرهابية. وجاءت تصريحات الوزير الجزائري خلال جلسة استماع داخلية بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

ووفق المسؤول الجزائري فإن «العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية والمسجلون بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54 ألفا و457 شخصا إلى 21 ديسمبر الجاري».