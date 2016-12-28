أطلقت إيران مناورات عسكرية، واسعة النطاق، بمشاركة أطفال تقل أعمارهم عن الـ 15 عاما، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيرنا»، أن المناورات العسكرية التي أطلقت أمس الاول، حملت اسم «حماة سماء الولاية 7». وأضافت الوكالة أن المناورات العسكرية تجري بمشاركة أطفال دون سن 15 عاما، ومن بين أهدافها منح الأطفال فرصة اتخاذ القرار وتنفيذه، فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ. ولفتت الوكالة الى أن المناورات التي يقودها قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، اللواء فرزاد إسماعيلي، تجري بمشاركة مباشرة وغير مباشرة من قوات قوامها أكثر من 17 ألف مقاتل.

وأشارت الوكالة الى أن المناورات شملت أكثر من ألف نقطة دفاع جوي، في مناطق الأحواز، وشيراز، والخليج، وبحر العرب.

يشار الى أن مشاركة أطفال في مناورات عسكرية، يشكل خرقا واضحا لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ووافق عليها نظام طهران، والتي تضمن «حماية الأطفال خلال الحرب، وعدم تجنيد من هم دون الـ 15 من العمر بأي شكل من الأشكال».

الى ذلك، أعلن مهدي كروبي، رئيس حزب الثقة الوطنية المعارضة في إيران، استقالته عن رئاسة الحزب احتجاجا على فرض السلطات عليه الإقامة الجبرية منذ 2011.

ونقل موقع حزب الثقة الوطنية، بيان استقالة كروبي الذي قال فيها الأخير: «أعلن استقالتي عن رئاسة الحزب بسبب الإقامة الجبرية التي فرضت علي منذ 2011 بطريقة غير قانونية».