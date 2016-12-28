أعلن برلمانيون من الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية امس انشقاقهم عن الحزب على خلفية أزمة «فضائح» رئيسة البلاد، بارك غيون هي، وتشكيل حزب «محافظ» جديد.



وأعلن 29 نائبا عن حزب «ساينري» (محافظ) انفصالهم عن الحزب في مؤتمر صحافي جماعي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.



واتهم النواب الحزب، الذي يستحوذ على ثلث مقاعد البرلمان، بـ «دعم الرئيسة - التي تنتمي للحزب - على الرغم من فضائح الفساد التي تلاحقها»، الأمر الذي وصفوه بـ«التخلي عن مبادئ الخط المحافظ».



كما أعلنوا عن تشكيل حزب محافظ جديد، سيسعى إلى استقطاب أمين عام الأمم المتحدة المنتهية ولايته، الكوري الجنوبي، بان كي مون، لقيادته.



ويستحوذ «ساينري» (أو حزب الجبهة الجديدة)، على 99 من مقاعد البرلمان الـ 300، ويحل ثانيا بعد الحزب الديموقراطي الكوري الجنوبي (121 مقعدا)، إلا أن الرئيسة «بارك» تنتمي لـ«ساينري»، وتمتلك صلاحية اختيار رئيس الحكومة وعزله.



وتواجه «بارك» تهما بالتواطؤ مع صديقة مقربة ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته «باراك»، وإن اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة.



وفي 9 ديسمبرالجاري سلمت الرئيسة «بارك» صلاحياتها مؤقتا إلى رئيس الوزراء «هوانج غيو آن» بعد عزلها من قبل البرلمان عبر قرار بسحب الثقة أيده 234 نائبا وعارضه 56. ويتهم البرلمان الرئيسة بانتهاك الدستور وارتكاب جنح، والفشل في حماية الشعب، والفساد، واستغلال السلطة. وتحتفظ «بارك» بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر، وربما تؤدي إلى تقصير ولاية «بارك» (5 سنوات تنتهي في 2018)، في سابقة بكوريا الجنوبية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.