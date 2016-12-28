توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، إلى جمهورية العراق اليوم الأربعاء، للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا (الكويتية - العراقية) والذي يعقد في العاصمة بغداد.

ويترأس الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي المشارك في اللجنة المشتركة في حين يترأس الجانب العراقي وزير الخارجية د. إبراهيم الجعفري.

ويعد استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين في دورتها السادسة استكمالا وتحديثا لما حققته الدورات السابقة من انجازات ونتائج إيجابية وتعزيزا لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وسيتم خلال أعمال اللجنة استعراض كل مجالات التعاون بين الجانبين وبحث سبل تقويتها على مختلف الصعد والمجالات التي تخدم آفاق العمل المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ صباح الخالد خلال زيارته بغداد كلا من الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري وذلك على هامش أعمال اللجنة.

وتشارك الكويت في أعمال اللجنة بوفد رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات العامة والخاصة في الدولة.

وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار مدير إدارة المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.