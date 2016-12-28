أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأربعاء، انه تم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الأحد في البحر الأسود.

وقال الجيش الروسي إن "مسجل الرحلة الثاني لطائرة التوبوليف 154 عثر عليه وانتشل" صباح الأربعاء ما يشكل عنصراً حاسماً في تحديد أسباب الكارثة التي أوقعت 92 قتيلاً بينهم اكثر من 60 عضواً في جوقة الجيش الأحمر الشهيرة.

ونقلت وكالات الأنباء عن الجيش قوله انه تم العثور أيضا على 15 جثة واكثر من 200 "قطعة من أشلاء جثث الضحايا" وغالبيتها نقلت إلى موسكو حيث سيتم التعرف على هوياتها.

وكانت فرق البحث التي تعمل في منطقة تحطم الطائرة ليلا نهارا منذ الأحد، عثرت على الصندوق الأسود الأول صباح الثلاثاء "في حالة مرضية".

وتابعت وزارة الدفاع "منذ بدء عمليات البحث، تم العثور على 12 قطعة كبيرة و1547 من الحطام الصغير للطائرة".

وكانت الطائرة اختفت عن شاشات الرادار الأحد عند الساعة 2,27 ت غ بعد دقيقتين على إقلاعها من مطار سوتشي (جنوب) فيما كانت متجهة إلى قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية في شمال غرب سوريا، التي يستخدمها الجيش الروسي في حملة الضربات الجوية ضد فصائل المعارضة السورية.

وتستبعد السلطات حالياً فرضية الاعتداء وترجح فرضية حادث قد يكون مرتبطاً بخطأ بشري أو عطل فني.

وأثار تحطم الطائرة صدمة كبرى وحزنا شديدا في روسيا لأنها كانت تقل 64 عضوا في جوقة الجيش الأحمر التي قامت بجولات ناجحة جدا في مختلف أنحاء العالم، على متنها. وكان يفترض أن يحيوا حفلة رأس السنة مع الجنود الروس المتمركزين في سوريا منذ أيلول/سبتمبر 2015 دعما للجيش السوري.

كما كان على متن الطائرة تسعة من صحافيي التلفزيون الروسي وطبيبة اشتهرت بعملها الإنساني هي اليزابيتا غلينتكا المعروفة ب "دكتور ليزا" وكانت تنقل معها أدوية للمستشفى الجامعي باللاذقية شمال غرب سوريا.