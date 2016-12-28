قال معهد الكويت للأبحاث العلمية، انه اطلق نحو 165 ألف من صغار الأسماك من أنواع الهامور والسبيطي والشعوم بالمياه الإقليمية تعزيزا للأمن الغذائي للبلاد.

وأكدت المدير العام للمعهد د.سميرة السيد عمر، في كلمة ألقتها في الحفل الختامي لفعاليات الحملة الثانية لإثراء المخزون السمكي اليوم الأربعاء، استمرار المعهد في دوره الاستراتيجي من خلال إثراء المخزون السمكي في المياه الإقليمية.

وأضافت عمر أن اهتمام المعهد يأتي في وقت تتناقص فيه إمدادات العالم من الأسماك نتيجة النمو السكاني المتزايد وتواصل الصيد الجائر للأسماك والتلوث البيئي.

وأوضحت أن الحملة استمرت نحو ثلاثة شهور واشتملت على ثلاث مراحل إذ تم في المرحلة الأولى إطلاق حوالي 68 ألف سمكة من صغار السبيطي خلال رحلات برية إلى مناطق بر كاظمة والدوحة والخيران وعلى امتداد شاطئ الخليج.

وقالت غن المرحلة الثانية تم خلالها إطلاق حوالي 82 ألف سمكة من صغار الهامور خلال رحلات بحرية إلى المحميات الطبيعية والصناعية بالمياه الإقليمية في عدد من المناطق.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة غلب عليها الجانب التوعوي حيث تم إطلاق حوالي 15 ألف سمكة من صغار السبيطي والشعم والهامور بمقر المعهد بالسالمية بمشاركة وزارة التربية بأعداد كبيرة من طلاب المراحل التعليمية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.