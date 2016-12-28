أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفاؤلها بإقرار مجلس الوزراء العراقي ملف الخرائط العراقية الكويتية.

وقال وكيل وزير الخارجية العراقي عمر البرزنجي،إن ملف الخرائط معروض حاليا على مجلس الوزراء العراقي لإقراره، مبدياً تفاؤله بقرب حسم هذا الملف بشكل نهائي.

وأضاف البرزنجي أن موضوع الخرائط بحث مؤخرا مع الجانب الكويتي في اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وسط اجواء وصفها بالإيجابية.

وأشار إلى أن الوفد العراقي رفع الملف بعد الاجتماعات الى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري والذي قدمه بدوره الى رئيس الحكومة حيدر العبادي ليعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، مؤكدا ان "المؤشرات حول هذا الملف مرضية".