

أكدت وسائل إعلام أردنية, اليوم الأربعاء, مقتل مطلوب أمني, وإصابة آخر, في اشتباك للأمن الأردني مع مطلوبين مسلحين في منطقة الشوبك بمحافظة معان جنوب الأردن.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر قولها إن قوات أمنية مشتركة تطارد الآن مطلوبين مسلحين في منطقة الشوبك بمحافظة معان جنوب المملكة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المسلحين, وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهم فيما تحاصر آخرين.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية الخاصة بمقتل مطلوب أمني في الشوبك, خلال المطاردة, فيما أصيب آخر.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن طاردت مطلوباً أمنياً الذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار.