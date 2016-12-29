استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس، عند مستوى 0.306 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.320 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض إلى مستوى 0.374 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.298 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس الأربعاء قبل عطلة نهاية العام فيما استمرت توقعات النمو الاقتصادي ورفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل في تقديم الدعم للدولار.