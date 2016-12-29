وصف معارض كوري جنوبي أمين عام الأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون بأنه غير مؤهل للترشح لرئاسة البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن عمدة سونج نام لي جيه ميونج المرشح المحتمل للسباق الرئاسي المقرر العام إن "بان كي مون لا يستحق الترشح لمنصب رئيس كوريا الجنوبية"، واتهمه بتحقيق مكاسب شخصية من وظيفته العامة.

وقال "لي" الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، إن "أحد المعايير الرئيسية فيما يتعلق بمؤهلات المرشح هو تحقيق الإنجازات في الوظائف العامة السابقة، وما إذا كان أساء استخدام هذه الوظائف لمصالح شخصية" .

وأضاف :"نريد شخصا يتصف بالرغبة والشجاعة ليحارب بضراوة فساد الطبقة المميزة، وفي هذا الإطار، أعتبر نفسي أفضل من /مون/".