تسلم ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعيد البوسعيدي تضمنت طلبا بالانضمام إلى تحالف إسلامي عسكري تقوده السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن الرسالة التي قام بنقلها سفير عمان في المملكة تضمنت طلباً من سلطنة عمان بالانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية.

وأضافت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان ثمن الموقف العماني وأعرب عن التقدير للقيادة العمانية على دعم جهود السعودية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وكانت السعودية أعلنت في ديسمبر العام الماضي تشكيل تحالف عسكري إسلامي يضم حوالي 40 دولة لمحاربة الارهاب ويتخذ من العاصمة الرياض مقرا لتنظيم وتنسيق عملياته.