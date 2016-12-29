تسبب ضباب كثيف بمئة وتسعة عشر حادث سير في فترة خمس ساعات في مدينة دبي، من دون أن تؤدي هذه الحوادث إلى وقوع أية إصابات، بحسب ما أعلنت شرطة الإمارة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي سجلت "119 حادثا مروريا منذ الرابعة (12,00 ت غ) وحتى التاسعة (05,00 ت غ)" من صباح امس الأربعاء خلال فترة الضباب.

وقال المقدم محمد جمعة أمان مدير إدارة المركز بالوكالة أن الحوادث المرورية في مناطق متفرقة في دبي وقعت "دون إصابات"، مشيرا إلى أن المركز تلقى 1892 مكالمة هاتفية.

وشهدت دبي صباح الأربعاء موجة ضباب كثيف تسببت أيضا في ازدحامات مرورية في الإمارة. كما حولت مؤسسة "مطارات دبي" 13 رحلة إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب الكثيف.