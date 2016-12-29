قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف اليوم الخميس ان فرضية العمل الارهابي لا تعتبر اساسية في التحقيق في اسباب سقوط الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت فوق البحر الأسود يوم الاحد الماضي وكان على متنها 92 راكبا.

وأضاف سوكولوف اثناء مؤتمر صحفي ان "المرحلة الأولى من عمليات البحث عن حطام الطائرة انتهت وتم انتشال كل ما يتعلق بحادث سقوطها".

وبين ان الخبراء سيعلنون عن نتائج التحقيق في يناير القادم لافتا الى ان الطائرة تحطمت تماما بعد اصطدامها بسطح البحر .

وفي سياق اخر قال رئيس ادارة امن الرحلات الجوية في وزارة الدفاع الروسية سيرغي باينيتوف ان "العمل الارهابي غير مستبعد كاحتمال لسقوط الطائرة الروسية" لكنه ليس اساسيا .

واكد باينيتوف عدم وقوع انفجار على متن الطائرة موضحا انه "ليس بالضرورة ان يكون العمل الارهابي مرتبط بحدوث انفجار".

واضاف ان "التحقيق لا يستثني امكانية وجود عمل ارهابي وراء سقوط الطائرة" مشيرا الى انه باستثناء الانفجار يمكن ان يكون العمل الارهابي تمثل في حدوث تأثير خارجي على جسم الطائرة".

وذكر ان نتائج التحقيق في الحادث ستظهر بعد 30 يوما

وكانت معلومات قد تسربت بعد فك تسجيلات الصندوق الاسود تظهر صوت قائد الطائرة وهو يقول ان "قلابات الاجنحة لا تفتح وان الطائرة تهوي ".

ولقي 92 شخصا مصرعهم نتيجة سقوط الطائرة الروسية من طراز توبولوف 154 في البحر الاسود في 25 الجاري