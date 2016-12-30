أكد مسؤولون روس يشاركون في التحقيق في حادثة تحطم الطائرة العسكرية اثناء توجهها الى سورية، عدم وقوع انفجار على متنها غير مستبعدين فرضية العمل الإرهابي.

وقال سيرغي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي امس «لم يحدث انفجار على متنها، يمكنني تأكيد ذلك»، مضيفا «لكن العمل الارهابي ليس بالضرورة انفجارا، لذلك لا نستبعد هذه الفرضية».

وأشار إلى أن «كل شيء كان يسير في الواقع بشكل عادي، لكن جملة واحدة من قائد الطائرة.. تشير الى ان وضعا غير عادي طرأ».

وأضاف ان الرحلة استمرت 70 ثانية لكن الوضع «غير الطبيعي» استمر 10 ثوان فقط.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية مشيرة الى حوار في قمرة قيادة الطائرة ان جزءا في جناحيها مسؤولا عن القلابات لم يعمل، ما ادى الى التحطم.