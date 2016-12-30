أعلنت المملكة العربية السعودية، انضمام سلطنة عمان الى التحالف العسكري الاسلامي لمكافحة الارهاب الذي أنشأته المملكة قبل عام، لتصبح بذلك الدولة الواحدة والاربعين العضو في هذا التحالف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى رسالة خطية من وزير شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعيد البوسعيدي «حملت إعلان السلطنة الانضمام الى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب».

وذكرت الوكالة أنه قام بنقل الرسالة الخطية السفير العماني في المملكة، مشيرة إلى ان سلطنة عمان أصبحت بذلك الدولة الواحدة والاربعين التي تنضم لهذا التحالف.

وأعرب الامير محمد بن سلمان عن «تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب».

وكانت الرياض أعلنت في 15 ديسمبر 2015 تشكيل تحالف عسكري إسلامي ضم 34 دولة عربية وإسلامية، أبرزها: تركيا ومصر وباكستان، ويهدف الى «محاربة الإرهاب».

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير آنذاك ان الدول الأعضاء في التحالف، الذي وصل لاحقا عدد أعضائه إلى 39 دولة، ستتبادل المعلومات وتقدم معدات وتدريبا وستنشر قوات اذا لزم الامر.

وقد جاء التحالف الإسلامي «انطلاقا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، مهما كان مذهبها وتسميتها، والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادا، وتهدف إلى ترويع الآمنين»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» وقتئذ.

ويعمل التحالف على تطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم محاربة الإرهاب، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وتستضيف الرياض مركز عمليات مشتركة «لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود».